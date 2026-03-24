È deceduto Gino Paoli, noto cantautore italiano, all’età di 91 anni. La famiglia dell’artista ha comunicato che il decesso è avvenuto durante la notte, in modo sereno e tra l’affetto dei propri cari. In una nota ufficiale, la famiglia ha richiesto di mantenere la massima riservatezza sulla vicenda.

È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni. «Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari», dichiara la famiglia dell’artista in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Secondo quanto appreso, Paoli è morto nella sua casa genovese dopo un breve ricovero in una clinica privata. Considerato tra i massimi esponenti della musica leggera italiana, scrisse e interpretò brani di grande popolarità come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore e Quattro amici, con cui vinse il Festivalbar nel 1991. La carriera. Cresciuto tra Pegli e Monfalcone, abbandona presto gli studi e inizia a lavorare come disegnatore meccanico e grafico, coltivando nel frattempo la passione per la pittura e la musica, trasmessagli dalla madre pianista. 🔗 Leggi su Open.online

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Addio Maestro, #GinoPaoli. “Il cielo in una stanza” resterà per sempre casa. Grazie perché la tua voce ha dato forma alle emozioni. Qui lo vediamo ad “Amare per vivere: speciale Gino Paoli” nel 1972, guarda su #RaiPlay e ascolta su #RaiPlaySound tutti i con - facebook.com facebook

Gino Paoli è morto a 91 anni il 24 marzo. Nella sua ultima intervista ci parlava della morte: «Non ne ho paura». E di una vita senza rimpianti x.com