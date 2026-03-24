L'attrice è diventata celebre grazie al biopic Lenny con Dustin Hoffman e successivamente per il ruolo dell'aiutante di Lex Luthor nel primo Superman con Christopher Reeve Valerie Perrine, celebre per la sua interpretazione nel film biografico su Lenny Bruce Lenny di Bob Fosse del 1974 e nel cast nei film di Superman nel ruolo di Miss Teschmacher, la fidanzata di Lex Luthor, è morta lunedì a Beverly Hills. Aveva 82 anni. La causa di morte di Valerie Perrine La sua amica Stacey Souther ha annunciato la sua morte su Facebook, scrivendo: "È con profonda tristezza che condivido la straziante notizia che Valerie ci ha lasciati. Ha affrontato il morbo di Parkinson con incredibile coraggio e compassione, senza mai lamentarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Addio a Valerie Perrine, la storica Miss Teschmacher di Superman aveva 82 anni

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