È morta Valerie Perrine la star di Superman aveva il Parkinson | Realizziamo il suo ultimo desiderio

Valerie Perrine è morta a 82 anni. Era malata di Parkinson da quindici anni. L'amico regista Stacey Souther oggi chiede di realizzare il suo ultimo desiderio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valerie Perrine

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Lutto nel mondo del cinema. È morta Valerie Perrine, recitò in Superman 1 e 2 con Christopher Reeve e in Mister Miliardo con Terence Hill facebook

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