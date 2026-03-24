È morta Valerie Perrine la star di Superman aveva il Parkinson | Realizziamo il suo ultimo desiderio

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valerie Perrine è morta a 82 anni. Era malata di Parkinson da quindici anni. L'amico regista Stacey Souther oggi chiede di realizzare il suo ultimo desiderio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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