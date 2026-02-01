Tragedia a Roma Est | investito mentre attraversa la strada morto un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto questa notte a Roma Est, investito mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino. L’incidente si è verificato intorno alle 23, e i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 31 gennaio, in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino, a Roma Est. Un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la carreggiata. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i sanitari del 118, accorsi immediatamente dopo la segnalazione. Nonostante i tentativi di soccorso, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

