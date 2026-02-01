Furti a Viterbo e provincia case e negozi ancora presi di mira | gli ultimi episodi

A Viterbo e dintorni, i furti non si fermano. Negli ultimi giorni, case e negozi vengono presi di mira con regolarità, sia di notte che di giorno. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma la paura tra i residenti cresce.

Ladri scatenati, sia di giorno che di sera e pure con i proprietari all'interno, soprattutto nel capoluogo, a San Martino al Cimino, Grotte Santo Stefano e Monterosi Continuano a susseguirsi episodi di furti e di effrazione nella Tuscia. Negli ultimi giorni interessate abitazioni private e attività commerciali, sia di sera-notte che in pieno giorno. Recentemente ladri in azione soprattutto a Viterbo, San Martino al Cimino, Grotte Santo Stefano e Monterosi. A San Martino al Cimino, frazione del capoluogo, sabato 31 gennaio ladri in azione in via Morucci. Tra il tardo pomeriggio e la sera si sono verificati almeno due episodi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

I negozi di Ponsacco continuano a essere vittime di furti ripetuti.

Viterbo – Tentato furto in via Roma, diminuisce ancora la percezione di sicurezza dei commerciantiImmediatamente è scattata la chiamata al 112 e la denuncia contro ignoti Viterbo – Nuovo episodio di microcriminalità nel centro storico. Nella notte tra i ... etrurianews.it

Viterbo rafforza la rete di videosorveglianza: nuovi impianti contro furti e violenzeOltre 50mila euro saranno investiti nella sicurezza digitale del capoluogo VITERBO – Nuovi occhi elettronici in città per aumentare i livelli di sicurezza e ... etrurianews.it

