Ex Telecom a nuova vita Ora case negozi e turisti Biti | Più servizi nel rione

L’ex palazzo Telecom di via Masaccio, abbandonato da anni e spesso occupato, sta per cambiare volto. Dopo essere stato venduto da Telecom a Techbau, società di Novara collegata a un fondo americano, il palazzo di Giovanni Michelucci potrebbe diventare case, negozi e una nuova attrazione per i turisti. Il rione si prepara a una svolta: più servizi e una nuova vita per l’edificio storico.

L’ex palazzo Telecom di via Masaccio – da anni in stato di abbandono e più volte occupato e sgomberato – pare finalmente destinato a una rinascita: la struttura progettata da Giovanni Michelucci è stata venduta il 23 dicembre da Telecom a Techbau, società di Novara che fa capo al fondo di investimenti statunitense Bentall Green Oak. Ora un articolato progetto di recupero prospetta il ritorno a nuovi fasti per l’edificio di 15mila metri quadrati, realizzato nei primi anni ‘60 e utilizzato dallo storico operatore telefonico fino alla dismissione degli anni ‘90. Sarà trasformato in abitazioni, botteghe di vicinato, ricettività turistica ma anche studentesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Telecom a nuova vita. Ora case, negozi e turisti. Biti: "Più servizi nel rione" Approfondimenti su Telecom Renewal Nuova vita per Case Rosse: in arrivo un parco, un asilo e un polo di servizi Case svaligiate al Rione Camporeale, residenti stanchi e preoccupati: "Viviamo nel terrore" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Telecom Renewal Argomenti discussi: Tim in luce, analisti promuovono possibile accordo con Open Fiber; Fibercop, domani confronto con i sindacati su uscite volontarie e nuovo piano; Il debutto di Nespoli negli Emirati Arabi Uniti; Fibra lenta o assente? La nuova mappa ufficiale per scoprire la vera velocità al tuo civico. Ex Telecom a nuova vita. Ora case, negozi e turisti. Biti: Più servizi nel rioneVia Masaccio dice addio al buco nero. Scatta il progetto di recupero . Manca solo l’ok della commissione paesaggistica. Fratelli d’Italia attacca. lanazione.it Tour of Sharjah: Nespoli secondo ad Al Suhub, nuova maglia a punti e dei giovani. Ottimo bilancio per il Team MBH Bank CSB Telecom Fort Al Suhub Mountain (UAE): Un’altra giornata da protagonista per il Team MBH Bank CSB Telecom Fort al 10th Tour of - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.