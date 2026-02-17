Cosa sta succedendo a Cuba? L’isola è al collasso dopo le mosse di Trump
Cuba vive una crisi difficile da mesi, e questa volta la causa principale sono le nuove sanzioni statunitensi. Il 29 gennaio 2026, Donald Trump ha firmato un ordine che blocca le importazioni di petrolio dall’estero, colpendo direttamente l’economia dell’isola. La misura ha portato a una riduzione drastica delle forniture di carburante, aggravando la situazione già difficile di Cuba.
Cuba sta attraversando la crisi più profonda degli ultimi decenni. A scatenarla non è stato un uragano né un crollo dei mercati, ma una decisione politica precisa: il 29 gennaio 2026, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone dazi punitivi a qualsiasi Paese venda petrolio all’isola caraibica. Il risultato è stato immediato e devastante. Cuba produce autonomamente solo il 40% dell’energia di cui ha bisogno. Per il resto dipende dalle importazioni. Per anni, il principale fornitore era stato il Venezuela, poi sostituito dal Messico dopo la caduta di Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Cultweb.it
