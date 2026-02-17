Cosa sta succedendo a Cuba? L’isola è al collasso dopo le mosse di Trump

Cuba sta attraversando la crisi più profonda degli ultimi decenni. A scatenarla non è stato un uragano né un crollo dei mercati, ma una decisione politica precisa: il 29 gennaio 2026, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone dazi punitivi a qualsiasi Paese venda petrolio all’isola caraibica. Il risultato è stato immediato e devastante. Cuba produce autonomamente solo il 40% dell’energia di cui ha bisogno. Per il resto dipende dalle importazioni. Per anni, il principale fornitore era stato il Venezuela, poi sostituito dal Messico dopo la caduta di Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Allarme petrolio a Cuba: le mosse di Trump lasciano a secco le scorte dell'isolaCuba si trova in una posizione critica.

Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.Cuba sta vivendo un momento difficile.

