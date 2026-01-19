motogp ducati celebra il centenario con una nuova livrea speciale sulla gp26

Ducati celebra il centenario con una livrea speciale sulla GP26, sottolineando la propria storia e innovazione nel motorsport. L’evento di Madonna di Campiglio, quarto consecutivo, ha presentato il Ducati Lenovo Team in vista del Campionato Mondiale MotoGP, offrendo un'occasione per conoscere le novità e i valori che guidano il marchio nel mondo delle corse.

Madonna di Campiglio ha fatto da cornice per il quarto anno di fila a “Campioni in Pista”, presentazione del Ducati Lenovo Team in vista del Mondiale MotoGP. La casa di Borgo Panigale celebra il centenario dalla fondazione di Ducati (datata 1926) con una nuova livrea sulla Desmosedici GP26, caratterizzata dalla novità del ‘rosso centenario’ opaco (rosso scuro come quello delle origini) e da una doppia banda bianca. Going retro with white stripes for @ducaticorse ’s centenary #MotoGP pic.twitter.comItKnzDw77Q — MotoGP (@MotoGP) January 19, 2026 Claudio Domenicali, CEO di Ducati, ha dichiarato: “ Ormai non potremmo presentare il Ducati Lenovo Team se non qui, nella splendida cornice di Madonna di Campiglio, dove torniamo per il quarto anno consecutivo e in un momento particolarmente significativo per Ducati, quello del nostro Centenario. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ecco la livrea della nuova Ducati GP26. E Marquez scalpita: "Ho già le farfalle nello stomaco..."

Nuova livrea per la Ducati 2026: le moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia celebrano il centenario

