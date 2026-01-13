Convitti nazionali UIL Scuola denuncia | organici fermi e personale precario al 25% L’ultimo concorso risale al 2000 assunzioni azzerate nonostante 182 posti vacanti per i cuochi

La UIL Scuola evidenzia la difficile situazione dei convitti nazionali in Italia, con organici fermi e personale precario al 25%. L’ultimo concorso risale al 2000, mentre ci sono 182 posti vacanti per cuochi e assunzioni azzerate. Il dossier presenta una panoramica dettagliata delle criticità che coinvolgono questi istituti, sottolineando la necessità di interventi strutturali per garantire servizi adeguati e stabilità al personale.

"Stabilizzare i docenti precari" - Il calo costante della popolazione molisana specie nei piccoli centri dell’entroterra rischia di impoverire l’offerta educativa e restringere l’orizzonte culturale di bambini e ragazzi. rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.