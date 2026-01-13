Convitti nazionali UIL Scuola denuncia | organici fermi e personale precario al 25% L’ultimo concorso risale al 2000 assunzioni azzerate nonostante 182 posti vacanti per i cuochi
La UIL Scuola evidenzia la difficile situazione dei convitti nazionali in Italia, con organici fermi e personale precario al 25%. L’ultimo concorso risale al 2000, mentre ci sono 182 posti vacanti per cuochi e assunzioni azzerate. Il dossier presenta una panoramica dettagliata delle criticità che coinvolgono questi istituti, sottolineando la necessità di interventi strutturali per garantire servizi adeguati e stabilità al personale.
La UIL Scuola ha presentato un dossier che documenta la situazione critica dei convitti nazionali in Italia. Il segretario generale Giuseppe D'Aprile ha evidenziato come i posti disponibili esistano ma le assunzioni risultino azzerate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
