Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti denunciate 9 persone | ritirate 15 patenti

Durante le festività natalizie, i controlli sulla sicurezza stradale a Reggio Calabria sono stati intensificati, in conformità alle direttive ministeriali. Recentemente, sono state denunciate nove persone per aver guidato sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, con il conseguente ritiro di quindici patenti. L’azione delle forze dell’ordine mira a garantire un clima più sicuro sulle strade durante questo periodo.

Sono più serrati durante le festività natalizie i controlli sulla sicurezza stradale. Seguendo le direttive ministeriali in materia, anche a Reggio Calabria c'è stato un giro di vite della polizia locale sul territorio cittadino.Nelle ultime 24 ore, sono state denunciate 9 nove persone, alcune. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, denunciate 9 persone: ritirate 15 patenti Leggi anche: A Cepagatti ritirate 105 patenti grazie ai controlli dei carabinieri nel 2025, molte per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti Leggi anche: Terni, serata movimentata: 42 sanzioni al Codice della Strada e tre patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol o droga Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guida sotto l'effetto di alcol e droga, raffica di sanzioni, diversi automobilisti nei guai: potenziati i controlli durante le festività; Seregno, alla guida sotto gli effetti dell’alcol: multa e patente ritirata a un 16enne; Guida sotto l'effetto di alcol in Alta Irpinia, denuncia e patenti ritirate; Guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti: ritirate 105 patenti di guida. Guida sotto l'effetto di alcol e droga, raffica di sanzioni, diversi automobilisti nei guai: potenziati i controlli durante le festività - Nelle ultime settimane in vista delle feste natalizie le forze dell’ordine hanno intensificato la propria presenza sulle strade urbane e lungo le principali vie di collegamento un po' in tutt ... ildolomiti.it

Festività sotto controllo: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droga - Dispositivo straordinario dei Carabinieri: tre conducenti denunciati e privati della patente durante i controlli sulle strade provinciali ... lanuovariviera.it

Guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti: ritirate 105 patenti di guida - ] ... ecoaltomolise.net

Lenola, perde il controllo del ciclomotore: 40enne denunciato per guida sotto l'effetto di alcol e droga https://www.latinaquotidiano.it/lenola-perde-il-controllo #Lenola #Cronaca #Carabinieri #ProvinciaDiLatina #SicurezzaStradal - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.