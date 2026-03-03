Montevergine vertice in Prefettura | obiettivo riaprire la provinciale entro Pasqua

In Prefettura si è tenuto un incontro per discutere della riapertura della strada provinciale che collega Mercogliano al Santuario di Montevergine. L'obiettivo è riaprire la carreggiata entro le festività pasquali. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e tecnici incaricati di valutare i lavori necessari. Si lavora con l’intento di garantire il ripristino del collegamento prima delle prossime festività.

Vertice in Prefettura per accelerare sulla riapertura della strada chiusa dopo la frana. L'obiettivo è completare la prima fase dei lavori entro inizio aprile e consentire il transito a senso unico alternato Nuovo passaggio istituzionale per la strada provinciale che collega Mercogliano al Santuario di Montevergine. Domani in Prefettura si terrà un vertice operativo per verificare l'avanzamento degli interventi avviati dalla Provincia di Avellino dopo la frana che, a inizio febbraio, ha imposto la chiusura al traffico dell'arteria. L'obiettivo è stringere i tempi sulla prima fase dei lavori e consentire la riapertura a senso unico alternato entro l'inizio di aprile.