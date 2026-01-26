L’articolo esplora il mondo dietro le quinte dell’opera Idomeneo di Mozart, evidenziando il ruolo di coro, mimi, artigiani e musicisti. Questi protagonisti contribuiscono a creare un universo parallelo, dando vita a uno spettacolo ricco di dettagli e tradizione. Un approfondimento che permette di scoprire le figure invisibili che lavorano con passione per realizzare un’opera teatrale di grande valore artistico.

Bologna, 26 gennaio 2026 – A sovrastare tutto e tutti c’è lei, la grande maschera dorata di Agamennone, che affiora dalla penombra. Serviranno almeno tre persone per staccarla dal ponteggio e trascinarla sul palco. Così come una grande roccia entra ed esce di scena più volte. Nettuno in accappatoio, il corpo e il volto dipinto di blu, fa avanti e indietro dai camerini, lance ed elmi sono preparati, in fila perfetta. Piastre sguainate, invece, alla postazione del parrucco, dove si fanno gli ultimi ritocchi dopo la lunga preparazione nei camerini. I due mondi di Idomeneo. Ci sono due mondi paralleli al Comunale Nouveau durante la prima di ‘Idomeneo’, l’opera di Mozart che ha aperto con successo di pubblico la stagione lirica del Comunale e che si replica anche questa sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dietro le quinte dell’Idomeneo: coro, mimi, artigiani e musicisti. I protagonisti del mondo parallelo che danno vita all’opera di Mozart

Approfondimenti su Idomeneo Partecipanti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Idomeneo Partecipanti

Argomenti discussi: Dietro le quinte dell'Idomeneo, tra dettagli ed emozioni; Dietro le quinte di Stranger Things per capire le ragioni di un fenomeno; 27 gennaio 2026 | Backstage: il dietro le quinte dello spettacolo diventa esperienza digitale; La Brigade – Kitchen Stories: il dietro le quinte dell’alta cucina fotografato da Thomas Quintavalle.

Olimpiadi di Milano Cortina: il dietro le quinte dagli studi Eurosport di CortinaSiamo andati a Cortina d'Ampezzo per vedere gli studi che Warner Bros Discovery ha realizzato per la sua super-copertura dell'evento olimpico: 850 ore di gare in diretta, 200 ore di trasmissioni di ap ... dday.it

Dietro le quinte di Stranger Things per capire le ragioni di un fenomenoL’ultima avventura di Stranger Things chiude il cerchio tra nostalgia anni Ottanta, amicizia e lotta contro l’ignoto, salutando i suoi protagonisti con ... avvenire.it

Dal prep al servizio: dietro le quinte di Core (Londra) con Clare Smyth. Brigata impeccabile, piatti iconici e materia prima britannica al centro del menu. - facebook.com facebook