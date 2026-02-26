Tiziana e Alessandro Baudo partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo, questa volta seduti in platea. Fino a ora, avevano seguito l’evento da dietro le quinte, come faceva il papà. Ora, si presentano come spettatori, pronti a vivere questa esperienza in modo diverso. La loro presenza si inserisce nel contesto della manifestazione musicale che richiama molte persone ogni anno.

Tiziana e Alessandro Baudo saranno al teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. I figli di Pippo Baudo hanno preso parte alla serata inaugurale della kermesse canora sedendo in platea per assistere all’omaggio che Carlo Conti ha preparato per ricordare il conduttore che per tredici volte ha condotto il Festival. “Già lo scorso anno avevo detto che il mio Festival era baudiano. Immaginatevi la mia emozione quest’anno che è toccato a me fare il mio primo Festival senza Pippo Baudo. Era doveroso dedicarlo a Pippo” ha spiegato commosso Conti nella prima conferenza stampa della settimana sanremese. I figli di Baudo sono attesi a Sanremo per l’inaugurazione della mostra dedicata al conduttore da parte della Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vivrò il Festival per la prima volta in platea e non dietro le quinte come facevo con papà. Passava le giornate in camerino”: Tiziana e Alessandro Baudo al Festival per ricordare il papà

Al Forte Santa Tecla è stata inaugurata la mostra dedicata allo storico conduttore Pippo Baudo, alla presenza dell'Ad Rai Giampaolo Rossi, del sindaco Alessandro Mager e dei figli Tiziana e Alessandro.