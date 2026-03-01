Una figura politica ha annunciato che, per il momento, tutte le attività sono ferme e che le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco di Milano saranno organizzate solo dopo il referendum sulla giustizia previsto per il 23 marzo. Ha inoltre spiegato che, fino a quella data, non ci saranno decisioni ufficiali riguardo alle elezioni amministrative e che si procederà con le iniziative politiche successive al voto referendario.

Milano, 1 marzo 2026 – Una roadmap sulle primarie del centrosinistra per il futuro candidato sindaco di Milano sarà definita solo dopo il referendum". Così ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala che, a margine di un appuntamento a Palazzo Marino, ha spiegato come "tutto politicamente, sia per le elezioni politiche che per le amministrative, sia un po' in sospensione in attesa dell'esito del referendum". "Dopo il referendum, comunque andrà, il centrosinistra, cioè la mia parte politica, deciderà di lanciare delle primarie per la leadership o meno? È chiaro che è immaginabile che le due cose possano anche andare insieme, ma questo dipende anche dalle date delle elezioni che oggi non sono chiare", ha osservato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala a 360 gradi, dalle prossime elezioni al referendum sulla giustizia: “Per ora tutto è sospeso. Dopo il 23 marzo penseremo alle primarie del centrosinistra”

Referendum Giustizia 2026, 22 e 23 marzo le date del voto, urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15Nel Consiglio dei Ministri è stato deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della...

