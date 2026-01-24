Matteo Renzi ha subito due sconfitte giudiziarie in poche settimane. Dopo la causa contro Marco Travaglio, l’ex premier è stato condannato anche contro «La Verità» di Belpietro, con la condanna a risarcire Tiziano Renzi e a coprire le spese legali. Questi esiti evidenziano le sfide legali recenti di Renzi, che si aggiungono alle controversie giudiziarie di cui è stato protagonista.

Uno due da kappaò in tribuale per Matteo Renzi e congiunti. Tre giorni fa lo sconfitta davanti al Tribunale di Firenze contro il Fatto quotidiano: i giudici di Appello hanno infatto condannato l’ex premier a restituire oltre centomila euro a Marco Travaglio e a pagare circa 120mila euro di spese processuali. Stavolta la sonora sconfitta porta la firma di babbo Tiziano. Il giudice monocratico Massimiliano Sturiale della Quarta sezione civile, sempre del Tribunale di Firenze, lo ha infatti condannato a pagare 14.000 euro di spese legali nel procedimento promosso contro il direttore Maurizio Belpietro (per cui, però, i legali del babbo non hanno chiesto la condanna), contro chi scrive e contro la nostra società editrice per tre articoli pubblicati da questo quotidiano tra il 2018 e il 2019. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Renzi, dopo Travaglio, batosta in tribunale anche con Belpietro: “La Verità” non ha diffamato babbo Tiziano

Leggi anche: “Ha diffamato le Ong” che traghettano migranti: Belpietro condannato

“Ha diffamato le Ong”, Belpietro condannato a dare 80mila euro a Casarini e compagni. Solidarietà del centrodestra: sentenza incredibileUna recente sentenza ha condannato Belpietro a pagare 80mila euro a Casarini e altri, suscitando reazioni di solidarietà da parte del centrodestra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Renzi, che batosta: costretto a pagare una cifra pazzesca. Ecco perché.

Batosta per Renzi: costretto ad un maxi risarcimentoIn seguito ad una vicenda giudiziaria conclusa proprio di recente, Renzi dovrà devolvere un maxi risarcimento. newsmondo.it

RENZI CAUSA Renzi perde la causa contro Il Fatto Quotidiano: appello ribalta la sentenzaRibaltata la decisione di primo grado e stabilendo che gli articoli contestati rientrano nel diritto di critica politica e nella satira ... statoquotidiano.it

"Renzi voleva il fondo Pif dopo che Commisso aveva già investito nel Viola Park" - facebook.com facebook