Renzi | Giorgia Meloni non è più credibile batosta psicologica per una classe dirigente imbarazzante

Da quotidiano.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – Senatore     Matteo Renzi, lei se ne intende di referendum costituzionali. Una sconfitta così netta che cosa può rappresentare per Giorgia Meloni? "Una batosta innanzitutto sotto il profilo psicologico. Ha fallito su una riforma pensata male e scritta peggio ma ha fallito innanzitutto sul piano della sua credibilità all’interno della coalizione. Adesso dubiteranno tutti di lei, giorno per giorno. Anche perché Meloni ha personalizzato molto più di quanto abbia fatto io dieci anni fa, ma a differenza mia non si è dimessa da nulla. Perché lasciare Palazzo Chigi o lasciare la guida del primo partito italiano richiede coraggio e dignità. E Giorgia Meloni non ha coraggio, ma solo tanta paura”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Renzi: “Giorgia Meloni non è più credibile, batosta psicologica per una classe dirigente imbarazzante”

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