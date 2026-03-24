Dopo il voto referendario Avs rilancia | Ora confronto urgente su comunali e circoscrizioni

Archiviato il voto, l’attenzione si sposta già al prossimo appuntamento elettorale, con uno sguardo rivolto alle imminenti amministrative Proprio per questo occorre archiviare la vittoria al referendum e mettersi a lavorare per le Comunali e nello specifico determinarsi anche sulle circoscrizionali". ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Centrodestra, il cerchio sul candidato si stringe: Cannizzaro o un tecnico? . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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