Messina a pezzi dopo la batosta di Palermo il presidente è una furia | Inaccettabile complimenti all’Athletic
Dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Athletic Palermo, il Messina si trova a dover affrontare una situazione difficile. Il presidente ha espresso forte disappunto, sottolineando l’inaccettabilità del risultato e criticando la prestazione della squadra. La partita ha segnato un momento di riflessione per il club, che ora si prepara a reagire e a lavorare per migliorare le proprie prestazioni nel campionato di Serie D.
Il Messina non ha accampato inutili scuse dopo la netta (4-0) battuta d’arresto rimediata in casa dell’Athletic Club Palermo nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie D. “Una sconfitta che fa male. Nessuna giustificazione. – ha scritto il presidente Justin Davis su Instagram -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Messina travolto dall’Athletic Club Palermo, inizia male il 2026 giallorosso
Leggi anche: Porte aperte e spettacolo al Velodromo, l'Athletic Palermo strapazza il Messina: 4-0 e primo posto a soli 2 punti
Ultima corsa natalizia prima della chiusura del natale 3 pezzi €1 Mega convenienza brico messina via la farina 291 accanto ard discount - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.