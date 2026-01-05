Messina a pezzi dopo la batosta di Palermo il presidente è una furia | Inaccettabile complimenti all’Athletic

Da palermotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Athletic Palermo, il Messina si trova a dover affrontare una situazione difficile. Il presidente ha espresso forte disappunto, sottolineando l’inaccettabilità del risultato e criticando la prestazione della squadra. La partita ha segnato un momento di riflessione per il club, che ora si prepara a reagire e a lavorare per migliorare le proprie prestazioni nel campionato di Serie D.

Il Messina non ha accampato inutili scuse dopo la netta (4-0) battuta d’arresto rimediata in casa dell’Athletic Club Palermo nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie D. “Una sconfitta che fa male. Nessuna giustificazione. – ha scritto il presidente Justin Davis su Instagram -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

