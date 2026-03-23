ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio della premier. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso un videomessaggio sui social in cui ha ribadito la sua posizione dopo il recente pronunciamento degli elettori. Nel suo intervento ha sottolineato un punto chiave: la volontà degli italiani è chiara e merita pieno rispetto. Impegno per il futuro. Meloni ha evidenziato come il governo intenda continuare il proprio lavoro senza deviazioni, mantenendo la linea già seguita finora. In particolare ha dichiarato che l’esecutivo andrà avanti con responsabilità, determinazione e rispetto verso i cittadini e il Paese. Continuità dell’azione di governo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni: rispettiamo la volontà degli italiani e proseguiamo con responsabilità. Il post della premier

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