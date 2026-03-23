Donna accoltellata in strada a Milano dopo una lite fermato un 49enne | la pista della droga e della prostituzione

Un 49enne con precedenti di polizia è stato fermato in zona Inganni a Milano, dopo l'aggressione e l'accoltellamento di una donna di 31 anni avvenuti ieri in via Livraghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Donna accoltellata in strada a Milano dopo una lite per un debito di droga: c’è un sospettatoUna 31enne è stata accoltellata in via Livraghi, alla periferia est di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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Temi più discussi: Donna con una ferita all'addome soccorsa in strada a Milano: l'ipotesi di una lite in casa; Milano, donna trovata accoltellata in strada: indaga la polizia; Milano, ragazza accoltellata all’addome per strada: l’ipotesi di una lite iniziata in casa; Donna accoltellata in strada a Milano: la lite, l'aggressione e la corsa in ospedale.

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Donna accoltellata a Milano durante una lite, la Polizia ferma un 49enne. Sull'aggressione di ieri sera l'ombra di vicende di droga e prostituzione #ANSA x.com

Milano, donna di 31 anni accoltellata all'addome trovata in strada: indaga la polizia >> https://buff.ly/WtcCFSI facebook