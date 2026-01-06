L' angolo di Monza che si trasforma in camera da letto con il materasso sul marciapiede

A Monza, alcune aree si distinguono per un fenomeno insolito: il posizionamento di materassi e altri materiali sul marciapiede, trasformando temporaneamente gli spazi pubblici in zone di riposo improvvisate. Questa situazione evidenzia le criticità legate alla gestione dei rifiuti e alla tutela degli spazi urbani, richiedendo attenzione e interventi mirati per mantenere la città pulita e ordinata.

C'è chi a Monza continua a scambiare la strada per la discarica. Adesso non più solo sacchetti di immondizia domestica messi dentro (o accanto) ai cestini dei rifiuti. Adesso c'è chi smonta mobili e cambia arredi e li abbandona direttamente in strada. Non davanti alla propria abitazione.

