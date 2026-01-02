Trapianti al Cardarelli numeri record nel 2025 | fegato e midollo in costante crescita

Nel 2025, il centro trapianti dell'Ospedale Cardarelli ha raggiunto numeri record, con 81 interventi di fegato e 76 di midollo osseo. Questi risultati riflettono un incremento nelle donazioni di organi in Campania e un'organizzazione efficiente che garantisce continuità anche durante le festività. Un progresso importante nel campo della medicina dei trapianti, volto a offrire nuove speranze ai pazienti in attesa.

I trapianti al Cardarelli chiudono il 2025 con risultati senza precedenti: 81 interventi di fegato e 76 di midollo, grazie all'aumento delle donazioni di organi in Campania e a un'organizzazione che non si ferma neppure nei giorni festivi. I trapianti al Cardarelli hanno segnato un nuovo primato nel 2025, confermando il ruolo centrale dell'ospedale napoletano.

Al Cardarelli il 31 dicembre eseguiti 3 trapianti, due di midollo ed uno di fegato - Sono stati 81 i trapianti di fegato effettuati al Cardarelli nel 2025, mentre sono stati 76 i trapianti di midollo. ansa.it

Record al Cardarelli: 81 trapianti di fegato e 76 di midollo nel 2025, tre eseguiti ultimo giorno dell'anno - Il 31 dicembre, ultimo giorno del 2025, l'ospedale Cardarelli di Napoli ha proseguito a pieno ritmo le sue attività trapiantologiche, eseguendo tre interventi ... cronachedellacampania.it

#NAPOLI Cardarelli da record; il 2025 si chiude con un boom di trapianti - facebook.com facebook

