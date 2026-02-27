Record di donazioni e trapianti in Piemonte numeri in crescita | Torino brilla a livello nazionale

Nel 2025, in Piemonte, si registrano record di donazioni e trapianti di organi, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Torino si distingue come città con i dati più elevati a livello nazionale. La regione supera così i risultati già positivi del 2024 e del 2023, confermando una crescita costante nel settore. I numeri delle operazioni di trapianto continuano a salire, segnando un nuovo massimo storico.

Cresce ancora il numero di trapianti d'organo in Piemonte che, nel 2025, tocca un nuovo record superando dell'8% il risultato, già brillante, raggiunto nel 2024: il secondo “miglior risultato di sempre” per la regione rispetto al record già coronato nel 2023. Record di trapianti in Piemonte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Trapianti al Cardarelli, numeri record nel 2025: fegato e midollo in costante crescitaI trapianti al Cardarelli chiudono il 2025 con risultati senza precedenti: 81 interventi di fegato e 76 di midollo, grazie all’aumento delle...

In Piemonte nel 2025 record di donazioni e trapianti, più 8%I numeri in regione: lo scorso anno 536 interventi. La Città della Salute e della Scienza di Torino si conferma ai vertici nazionali ... rainews.it

Donazioni sangue e Avis, impennata nel 2025 anche a MessinaNel 2024 sono state raccolte 5011 sacche di sangue, mentre nel 2025 ne sono state raccolte 5438. Quindi la differenza è di ben 427 sacche in più Un risultato ... rtp.gazzettadelsud.it

35 anni di cuore e +100 donazioni record Sabato 21 febbraio AVIS Andria ha celebrato, nella propria sede sociale, la sua 35° assemblea annuale dei soci. A lei va il riconoscimento di essere stata, nel 2025, l’unica città della BAT ad aver segnato il record - facebook.com facebook