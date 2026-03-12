L’ex presidente statunitense ha dichiarato che la guerra sta per concludersi e sta cercando una soluzione per il petrolio. Non si mostra preoccupato delle recenti minacce del regime iraniano, tra cui un avvertimento proveniente da un esponente del governo. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra le due parti, mentre si cercano possibili vie d’uscita dalla crisi.

Per nulla preoccupato dalle ultime minacce del regime iraniano – l’avvertimento del giustiziere, che sarebbe poi il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale Ali Larijani, è arrivato su X: «Sta’ attento a non essere eliminato tu» – Donald Trump ieri ha continuato sulla strada dell’ottimismo. Per l’immagine, certamente, resta pur sempre uomo da audience, e per allentare la tensione sui mercati, resta pur sempre un affarista, ma anche perché ha una via d’uscita. È per l’immagine che ha affermato che, segue elenco, in Iran «non c’è praticamente più nulla da colpire» e che «la guerra finirà presto, quando lo decido io e sta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump, la guerra è quasi finita. E cerca una via d'uscita per il greggio

Articoli correlati

Guerra in Iran, folla a Teheran per il discorso di Khamenei. Telefonata Trump-Putin: “Guerra quasi finita”La tensione in Medio Oriente resta altissima mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi.

Trump: «Guerra quasi terminata», ma Netanyahu: «Non abbiamo ancora finito». I media Usa: «Usate munizioni per 5,6 miliardi in 2 giorni». La Turchia schiera i Patriot | Borse in positivo, giù il greggioIl capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

Altri aggiornamenti su Trump la guerra è quasi finita E cerca...

Temi più discussi: La guerra quasi finita e la telefonata con Putin: cosa c'è dietro le mosse di Trump; Trump: 'Guerra con Iran praticamente finita'. Colloquio con Putin; Come Trump ha deciso di entrare in guerra; Trump: In Iran la guerra è quasi finita. La telefonata di un'ora con Putin (che vanta avanzate nel Donbass).

Guerra in Iran, i conti in tasca agli Usa di Trump. Il Nyt: In una sola settimana spesi 11,3 miliardi di dollariLa prima settimana della guerra contro l’Iran è costata agli Stati Uniti più di 11,3 miliardi di dollari. È quanto emerso da un briefing del Pentagono ai parlamentari americani, secondo quanto riferit ... affaritaliani.it

Finire la guerra, anzi no: Trump è ostaggio di NetanyahuIl tycoon immaginava che bastasse fare bau alla teocrazia di Teheran perché si arrendesse e lui potesse porre l'ennesima tacca alla sua immaginaria collezioni di paci. Non è così, anche perché l’Ira ... editorialedomani.it

Un file del caso Epstein, pubblicato la scorsa settimana, coinvolge di nuovo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seppure in forma indiretta. Secondo la testimonianza di una vittima, il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein disse a una ragazza di 16 anni di - facebook.com facebook

#DiBellasul28 #Iran Barbara #Floridia (M5S) Presidente della Commissione di Vigilanza #Rai a #Tv2000: "La #Meloni non ha condannato assolutamente l'azione unilaterale di Trump e di Netanyahu. Ha detto 'L'Italia non partecipa a questa guerra'. E sulle x.com