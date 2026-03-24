All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se esistesse un Pallone d’oro per il calciatore meglio vestito, Dominik Szoboszlai sarebbe sicuramente tra i candidati a vincere anche quello. Anche perché, oltre ad aver dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo sul campo, sta dimostrando, attraverso i suoi look, di essere anche un grande appassionato di moda. E mentre la nazionale italiana questa settimana sarà impegnata nelle partite di spareggio playoff per qualificarsi al Mondiale, l’Ungheria, arrivata terza nel proprio girone, sarà costretta a guardarlo da casa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dominik Szoboszlai è arrivato al ritiro della Nazionale con un look da 10.000 euro e una Lamborghini

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