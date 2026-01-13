Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai è coinvolto in una disputa con l’allenatore Arne Slot, a seguito di un episodio durante la partita di FA Cup contro il Barnsley. L’incidente ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio, evidenziando le tensioni che possono emergere anche in momenti di competizione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori chiarimenti sulle dinamiche di quanto accaduto.

Notizia fresca giunta in redazione: Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai è finito nei guai per il suo errore in FA Cup contro il Barnsley. L’ungherese ha aperto le marcature con una cintura contro i Tykes ad Anfield, prima di regalare alla squadra della League One un ritorno in parità dopo un errore disastroso davanti alla propria porta. L’allenatore Arne Slot ha descritto il fallito colpo di tacco all’interno dell’area di rigore come uno “strano incidente” ammettendo che lui stesso avrebbe tramato una parola tranquilla con il 25enne. Potrebbe piacerti Arne Slot reagisce alla “mancanza di rispetto” del giocatore del Liverpool Barnsley. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai nei guai con Arne Slot per uno “strano incidente”

Szoboszlai sbaglia e il Barnsley torna in partita. "Che arroganza! Contro il City non l'avrebbe fatto" - Dominik Szoboszlai è finito al centro di una bufera mediatica per un eccesso di fiducia che ha rischiato di compromettere il terzo turno di FA. tuttomercatoweb.com