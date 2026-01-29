Giro di prostituzione reati prescritti | prosciolti quattro imputati

Quattro imputati coinvolti nel giro di prostituzione sono stati prosciolti perché i reati sono stati prescritti. La vicenda era partita da un’indagine avviata nel 2016, che aveva portato all’arresto di sei persone. Ora, a distanza di anni, la procura ha deciso di chiedere il proscioglimento, lasciando fuori dal processo i quattro imputati.

LECCE - In sei erano finiti al banco degli imputati nell'ambito di un'inchiesta che fece luce su un giro di prostituzione in appartamenti presi in affitto a Lecce e a Taviano, nel 2016. Due di loro, Giovanni Lepore, noto come "Pamela", e Viviana Serli, nel frattempo sono deceduti, mentre per gli.

