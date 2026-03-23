Falsi contratti di lavoro a cittadini extracomunitari | i 137 indagati sono stati prosciolti

Bologna, 23 marzo 2026 – Falsi contratti di lavoro per cittadini extracomunitari: tutti prosciolti. Le conclusioni del processo Si è chiuso in tribunale a Bologna con 137 proscioglimenti in udienza preliminare il processo a una presunta organizzazione che predisponeva contratti di lavoro fittizi e documentazione fiscale per consentire a cittadini extracomunitari, che erano privi dei requisiti di lavoro previsti per legge, di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno e restare così in Italia. Le indagini sul sistema Un sistema che, in ipotesi di accusa, avrebbe favorito oltre 800 persone, in un periodo che va dal 2013 al 2018. Il Gup... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Falsi contratti di lavoro a cittadini extracomunitari: i 137 indagati sono stati proscioltiNell’ipotesi di accusa il sistema avrebbe agito tra il 2013 e il 2018, favorendo oltre 800 persone. Il Gup del Tribunale di Bologna ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione. ilrestodelcarlino.it

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