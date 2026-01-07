tu sei prezioso evento conclusivo del progetto

Il 9 gennaio alle 16.00, presso la sede dell'associazione L'Arca a Monte San Savino, si terrà l’evento conclusivo del progetto

Venerdì 9 gennaio, dalle ore 16.00, presso la sede dell'associazione L'Arca in via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12 a Monte San Savino, si terrà l'evento conclusivo del progetto Tu sei Prezioso, finanziato da Intesa Sanpaolo e promosso da alcuni partner come le consorziate Colap e L'Arca e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Evento conclusivo del progetto "Giovani e Pace"

