Durante la Paris Fashion Week, le star in prima fila hanno sfoggiato diversi beauty look, tra cui il nuovo bob effortless di Margot Robbie realizzato da Chanel. La settimana della moda ha portato in passerella anche altri stili e acconciature, attirando l’attenzione di fotografi e addetti ai lavori. La manifestazione continua a essere il centro delle tendenze e delle novità nel mondo dell’alta moda.

Da Cime Tempestose al front row di Chanel con un nuovo taglio di capelli. Margot Robbie con un inedito e fresco bob con frangia dalla texture undone realizzato dall'hairstylist Cervando Maldonado che a Vogue ha descritto il taglio come molto versatile, effortless e adattabile a diversi styling. Con lei in prima file Lily-Rose Depp con una lip combo eseguita a regola d'arte. L'attrice con un ciuffo dall'onda rétro e capelli dalla texture wet. L'attrice con un taglio shag texturizzato. Mugler Chappell Roan Victory Rolls e make-up teatrale. Annalisa Cat eye bold e labbra rosse. Barbara Palvin Meddy bun e tendrils. Chiara Ferragni Onde effetto salsedine messy e stropicciate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il nuovo bob effortless di Margot Robbie da Chanel e gli altri beauty look delle star in front row alla Paris Fashion Week

Articoli correlati

Milano Fashion Week, il nuovo bob di Demi Moore da Gucci e gli altri beauty look delle star in front rowDemi Moore Demi Moore è arrivata alla sfilata du Gucci con un nuovo taglio di capelli.

Paris Fashion Week 2026, Naomi Watts con caschetto bon ton da Balmain e gli altri beauty look delle star in front rowLabbra brillanti in rosa per Kate Moss Lila Moss con trucco “clean girl aesthetic”.

Contenuti utili per approfondire Margot Robbie da

Stop forzato per Margot Robbie: il nuovo grande progetto della diva si ferma a causa di un brusco addioBrusco stop per il nuovo e importante progetto di Margot Robbie: l'attrice sarà la star del prequel di Ocean's Eleven, ma qualcosa sta andando storto ... libero.it

Margot Robbie tra nude e sensualità brilla per il nuovo filmMargot Robbie continua a far sognare il mondo, non solo per i suoi ruoli da protagonista, ma anche per il magnetismo che sprigiona ad ogni apparizione. L’attrice australiana, icona di stile e talento, ... dilei.it