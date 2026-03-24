Cantante, cantautore e per un breve periodo anche politico. A partire dagli anni ’60 Gino Paoli è stato uno dei maggiori interpreti della musica italiana. È morto oggi all'età di 91 anni L'infanzia di Gino Paoli: la fuga dai titini. Paoli nasce nel ’34 a Monfalcone e trascorre i suoi primi mesi di vita in territorio giuliano-dalmata prima che la famiglia si trasferisca a Genova per sfuggire alla pulizia etnica dei titini. “Dieci anni dopo, parte della famiglia di mia madre morì infoibata. I miei parenti non erano militanti fascisti, erano persone perbene, pacifiche. Ma la caccia all’italiano faceva parte della strategia di Tito, che voleva annettersi Trieste e Monfalcone”, racconta il cantante in un’intervista rilasciata nel 2005. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio al cantautore Gino Paoli. Rivoluzionò la musica italiana

Articoli correlati

Leggi anche: Gino Paoli è morto, addio per sempre a un gigante della musica italiana

È morto Gino Paoli, addio al grande cantautore. Aveva 91 anniRoma, 24 marzo 2026 – Lutto nel mondo della musica italiana: è morto all'età di 91 anni Gino Paoli.

Luigi Tenco - L'Ultima Notte a Sanremo | Storia di un Poeta Incompreso

Una raccolta di contenuti su Gino Paoli

Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Non è un Paese per Cinderella; Forbidden Fruit 3, puntata oggi 17 marzo: la trappola di Yildiz; L’esercito di Sua Maestà dice addio alle Land Rover: dopo oltre 70 anni, la fine di un’era.

È morto Gino Paoli, addio al grande cantautore. Aveva 91 anniRoma, 24 marzo 2026 – Lutto nel mondo della musica. È morto Gino Paoli a 91 anni. Fra i più grandi cantautori italiani, era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e viveva a Genova. Questa notte Gino ... quotidiano.net

Addio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it

È morto all'età di 91 anni il cantautore Gino #Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha comunicato la famiglia, chiedendo la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934 ma adottato e cresciuto nella sua - facebook.com facebook

E' morto Gino Paoli x.com