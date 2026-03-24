Circa le voci che volevano il ministro della Giustizia pronto a lasciare l’incarico, fonti ufficiali hanno confermato che si tratta di notizie infondate. Il ministro ha dichiarato di assumersi la responsabilità della sconfitta, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali dimissioni. La notizia circolava da alcune fonti, ma non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni ufficiali.

A quanto si apprende, la notizia che il ministro della Giustizia Carlo Nordio si dimetta è destituita da ogni fondamento. Il ministro, si apprende da fonti, “resta al suo posto”. Nordio e l’esito del referendum. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Start su SkyTg24 ha commentato oggi all’indomani del voto la vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. “Questa riforma porta in gran parte il mio nome, quindi, me ne assumo la responsabilità politica e tutto vorrei dire tranne che trovare colpe in altre persone: se vi sono stati difetti di comunicazione o di impostazione sono stati sicuramente anche i miei”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dimissioni di Nordio? Solo fake news della sinistra. “Ma mi assumo la responsabilità della sconfitta”

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Una selezione di notizie su Dimissioni di Nordio Solo fake news...

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