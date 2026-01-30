Acquedotto Carolino e Sorgenti del Fizzo | al via i lavori Pnrr per 25 milioni di euro

La Reggia di Caserta ha iniziato i lavori di restauro e valorizzazione dell’Acquedotto Carolino e delle Sorgenti del Fizzo. Con 25 milioni di euro provenienti dal PNRR, i lavori riguardano interventi per tutelare e riqualificare queste importanti testimonianze storiche e paesaggistiche. Le opere sono state avviate di recente e puntano a rafforzare il patrimonio locale, migliorando anche l’accessibilità e la fruibilità dei siti.

La Reggia di Caserta fa un passo decisivo nella tutela del suo patrimonio storico e paesaggistico. Grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono stati avviati i lavori per il recupero e la valorizzazione dell'Acquedotto Carolino e delle Sorgenti del Fizzo, parte di un programma complessivo da 25 milioni di euro. Queste opere rientrano in un più ampio percorso di interventi straordinari finalizzati al restauro, all'adeguamento funzionale e alla valorizzazione culturale del Complesso vanvitelliano. Costruito dai Borbone per alimentare la Reggia e le fontane del Parco reale, l'Acquedotto Carolino si estende per circa 38 chilometri, interrato quasi completamente, con passaggi visibili solo nei ponti di Moiano, Durazzano e Valle di Maddaloni.

