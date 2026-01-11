Dietro le quinte del teatro quanti trucchi e segreti
Il 14 gennaio il Teatro Herberia di Rubiera celebra un secolo di storia. Fino al 13 gennaio, La Corte Ospitale apre le sue porte, offrendo uno sguardo autentico sul teatro e sulla comunità locale. Un’occasione per scoprire il dietro le quinte, i segreti e i trucchi di un luogo che da cento anni anima la cultura del territorio.
Il 14 gennaio il Teatro Herberia di Rubiera compie 100 anni. E in attesa del compleanno, fino al 13 gennaio, La Corte Ospitale ne aprirà le porte, trasformandolo in uno spazio quotidianamente vissuto dalla comunità. Il programma propone un susseguirsi di attività aperte al pubblico, pensate per adulti, bambine, bambini e famiglie. Si alterneranno laboratori, prove aperte, lezioni e incontri a cura di associazioni e realtà del territorio. Le celebrazioni culmineranno il 14 gennaio, con una serata speciale dedicata al centesimo compleanno del Teatro Herberia. Un appuntamento che ripercorrerà la giornata inaugurale del teatro, avvenuta il 14 gennaio 1926, con la partecipazione di ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
