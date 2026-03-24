In Pact4Future 2026, talk organizzato dall’Università Bocconi col Corriere della Sera, c’è anche uno spazio dedicato allo sport dal titolo "Allenare il tempo. Disciplina, fiducia, passaggio di testimone", con protagoniste Diana Bianchedi, due ori olimpici nella scherma, vice presidente del Coni e Chief Strategy Planning & Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, e la figlia Giulia Amore, fiorettista azzurra. In questo dialogo tra madre e figlia, entrambe atlete, il tema delle generazioni prende forma concreta. "Il rapporto con mamma in passato è stato un po’ sfidante perché siamo due bei caratterini, ma con il tempo abbiamo imparato a prendere il buono l’una dall’altra e siamo diventate le nostre reciproche rocce portanti", dice Giulia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diana Bianchedi e Giulia Amore, mamma e figlia campionesse laureate: "Sport e studio? Si può"

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