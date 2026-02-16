Milano Cortina tra legacy opportunità e territorio Intervista a Diana Bianchedi Stefano Locatelli e Luca Toccalini
Diana Bianchedi, Stefano Locatelli e Luca Toccalini discutono di Milano Cortina, un evento che lascia un segno duraturo nel territorio. La scelta di questa località ha portato a investimenti concreti nelle infrastrutture e a nuove opportunità di lavoro. I tre leader condividono le loro opinioni su come l’evento possa influenzare il futuro delle comunità coinvolte.
Intervista a Diana Bianchedi, Vp comitato olimpico nazionale italiano, Stefano Locatelli, vice presidente Anci, Luca Toccalini, membro commissione attività produttive commercio e turismo Camera dei deputati Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004. Nato come rivista cartacea, oggi l’arcipelago Formiche è composto da realtà diverse ma strettamente connesse fra loro: il mensile (disponibile anche in versione elettronica), la testata quotidiana on-line Formiche.net, le riviste specializzate Airpress e Healthcare Policy e il sito in inglese ed arabo Decode39. Formiche è un progetto indipendente che non gode del finanziamento pubblico e non è organo di alcun partito o movimento politico. 🔗 Leggi su Formiche.net
“Colori olimpici”, il libro che racconta la legacy di Milano Cortina 2026
In questo libro, Dino Ruta analizza come i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 possano contribuire alla crescita sociale, economica e culturale, andando oltre la semplice manifestazione sportiva.
Le opportunità per una pittrice nel seicento napoletano. Diana De Rosa “Annella di Massimo”, tra passione per l’arte, mistero, oblio: convegno a Napoli
Si svolge a Napoli un convegno dedicato a Diana De Rosa, detta Annella di Massimo, pittrice del Seicento napoletano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: la legacy culturale ed economica; Olimpiadi Milano Cortina, impatto economico da 6,1 miliardi tra indotto turismo e legacy infrastrutture. Il 52% in Lombardia; La legacy delle Olimpiadi, un’occasione di crescita e di sviluppo sociale; Ospedali olimpici, sanità diffusa e legacy organizzativa: l’esperienza di Milano Cortina 2026.
La legacy di Milano Cortina 2026: quando lo sport diventa volano di trasformazione socialeVisa, partner storico dei Giochi, punta su tre pilastri: imprenditoria femminile, riqualificazione urbana e formazione digitale. vanityfair.it
Dual career: la scommessa di Milano Cortina 2026 per non lasciare soli gli atleti dopo lo sportCome il Comitato olimpico vuole cambiare il destino lavorativo degli atleti: il lascito dei giochi deve essere anche di competenze e formazione. Diana Bianchedi: «Il vero successo non è la medaglia, m ... vanityfair.it
ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook
Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com