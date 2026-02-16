Milano Cortina tra legacy opportunità e territorio Intervista a Diana Bianchedi Stefano Locatelli e Luca Toccalini

Da formiche.net 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diana Bianchedi, Stefano Locatelli e Luca Toccalini discutono di Milano Cortina, un evento che lascia un segno duraturo nel territorio. La scelta di questa località ha portato a investimenti concreti nelle infrastrutture e a nuove opportunità di lavoro. I tre leader condividono le loro opinioni su come l’evento possa influenzare il futuro delle comunità coinvolte.

Intervista a Diana Bianchedi, Vp comitato olimpico nazionale italiano, Stefano Locatelli, vice presidente Anci, Luca Toccalini, membro commissione attività produttive commercio e turismo Camera dei deputati

© Formiche.net - Milano Cortina tra legacy, opportunità e territorio. Intervista a Diana Bianchedi, Stefano Locatelli e Luca Toccalini

In questo libro, Dino Ruta analizza come i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 possano contribuire alla crescita sociale, economica e culturale, andando oltre la semplice manifestazione sportiva.

