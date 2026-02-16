Diana Bianchedi, Stefano Locatelli e Luca Toccalini discutono di Milano Cortina, un evento che lascia un segno duraturo nel territorio. La scelta di questa località ha portato a investimenti concreti nelle infrastrutture e a nuove opportunità di lavoro. I tre leader condividono le loro opinioni su come l’evento possa influenzare il futuro delle comunità coinvolte.

Intervista a Diana Bianchedi, Vp comitato olimpico nazionale italiano, Stefano Locatelli, vice presidente Anci, Luca Toccalini, membro commissione attività produttive commercio e turismo Camera dei deputati Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004. Nato come rivista cartacea, oggi l’arcipelago Formiche è composto da realtà diverse ma strettamente connesse fra loro: il mensile (disponibile anche in versione elettronica), la testata quotidiana on-line Formiche.net, le riviste specializzate Airpress e Healthcare Policy e il sito in inglese ed arabo Decode39. Formiche è un progetto indipendente che non gode del finanziamento pubblico e non è organo di alcun partito o movimento politico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Milano Cortina tra legacy, opportunità e territorio. Intervista a Diana Bianchedi, Stefano Locatelli e Luca Toccalini

In questo libro, Dino Ruta analizza come i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 possano contribuire alla crescita sociale, economica e culturale, andando oltre la semplice manifestazione sportiva.

Si svolge a Napoli un convegno dedicato a Diana De Rosa, detta Annella di Massimo, pittrice del Seicento napoletano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.