A 17 anni fermato dai carabinieri alla guida dell' auto | era ubriaco addosso anche 30 grammi di hascisc

Nella notte dell’8 gennaio, alle 1:30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un’auto in viale Patrioti con a bordo due giovani. Durante il controllo, è stato accertato che uno di loro, 17 anni, era alla guida in stato di ebbrezza e aveva con sé circa 30 grammi di hashish. L’intervento ha portato al sequestro della sostanza e al deferimento delle responsabilità.

