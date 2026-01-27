Iacchetti ha espresso grande ammirazione per Pio Esposito, paragonandolo a Van Basten. Tifoso interista, ha commentato con entusiasmo il talento del giovane calciatore, sottolineando l’importanza di lui sia in ottica Scudetto che Champions League. Le sue parole riflettono l’interesse crescente verso il nuovo beniamino nerazzurro.

McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Hellas Verona, caccia la sostituto di Giovane per centrare la salvezza: ecco di chi si tratta! Le ultimissime Calciomercato Sassuolo: piace Ulisses Garcia per la fascia. Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual è la situazione per l’affare Iacchetti a sorpresa: «Pio Esposito? Mi piace tantissimo, mi ricorda Van Basten! Sullo Scudetto o la Champions.» McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Hellas Verona, caccia la sostituto di Giovane per centrare la salvezza: ecco di chi si tratta! Le ultimissime Infortunio Barella: il centrocampista salta Borussia Dortmund Inter! Le sue condizioni e quanto starà fuori Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Iacchetti a sorpresa: «Pio Esposito? Mi piace tantissimo, mi ricorda Van Basten! Sullo Scudetto o la Champions…»

Approfondimenti su Pio Esposito

Enzo Iacchetti, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha espresso grande apprezzamento per Francesco Pio Esposito, giovane attaccante nato nel 2005 e attualmente sotto la guida di Cristian Chivu.

Enzo Iacchetti, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha commentato la situazione attuale del campionato, sottolineando le somiglianze tra Francesco Pio Esposito e Marco van Basten.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pio Esposito

Argomenti discussi: Iacchetti: Inter in fughetta. Pio? Mi ricorda un ex milanista. E tra Scudetto e Champions...

Inter, follie per Pio Esposito: rifiutata offerta choc. Ma il paragone di Iacchetti scatena il web: Come Van BastenFrancesco Pio Esposito continua ad essere uno degli attaccanti più divisivi della Serie A: l'Inter rifiuta un'offerta choc, Iacchetti lo paragona a Van Basten. sport.virgilio.it

Iacchetti la dice grossa: Pio Esposito mi ricorda Van BastenEnzo Iacchetti, noto presentatore e tifoso interista, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato così dell'attaccante dell'Inter, Pio Esposito: Mi ... milannews.it

“Secondo Sportitalia, un importante club della Premier League (probabilmente il Manchester United o il Tottenham) starebbe preparando un'offerta da 80 milioni di euro € per Pio Esposito. L'offerta sarà presentata prima dell'estate”. Così Tancredi Palmeri su X - facebook.com facebook

Il Giorno - #Inter, Pio #Esposito sotto i riflettori, arrivano le sirene inglesi: ipotesi di rinnovo già dopo il mercato x.com