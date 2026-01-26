Sentite che dice Iacchetti | Pio Esposito mi piace tantissimo | mi ricorda van Basten

Enzo Iacchetti, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha espresso grande apprezzamento per Francesco Pio Esposito, giovane attaccante nato nel 2005 e attualmente sotto la guida di Cristian Chivu. Iacchetti ha sottolineato come Pio Esposito gli ricordi Van Basten, evidenziando le qualità tecniche e il potenziale del calciatore. Un riconoscimento che mette in luce le aspettative su questa promettente figura del calcio giovanile.

Enzo Iacchetti, noto conduttore televisivo (recentemente tornato, con Ezio Greggio, al comando di 'Striscia la Notizia' su Canale 5) e grande tifoso dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Iacchetti a 'Tuttosport': "L'Inter è già in fughetta. Pio Esposito ha forza, tecnica, potenza" Sulla lotta Scudetto tra Inter, Milan e non soltanto: «Pare proprio di sì, Milano c’è, è tornata a comandare. Ma credo che il Napoli e anche la Juventus del mio amico Ezio stiano venendo fuori. Luciano Spalletti è uno di quegli allenatori capace di tirarti fuori il massimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

