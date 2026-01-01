Cancelo Juve l’Al Hilal lo libera subito | Mendes al lavoro ha bussato anche alla porta di alcuni club di Serie A! Tutta la verità sul portoghese

Dopo la rottura tra João Cancelo e l’Al Hilal, il suo agente Mendes sta cercando una nuova sistemazione per il portoghese. Sul tavolo ci sono diverse opzioni, anche in Italia, ma lo stipendio rappresenta ancora un ostacolo. La situazione è in evoluzione e potrebbe presto trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. Ecco tutte le novità sulla possibile cessione di Cancelo e il ruolo di Mendes in questa trattativa.

Cancelo Juve, è rottura con l’Al Hilal: il portoghese può liberarsi gratis, Mendes lo propone in Italia ma lo stipendio resta un ostacolo. Le vie del calciomercato sono spesso imprevedibili e circolari, capaci di riaprire porte che sembravano definitivamente chiuse e di disegnare scenari suggestivi per le big del nostro campionato. L’ultima indiscrezione che sta facendo rumore riguarda un profilo di altissimo livello internazionale: Joao Cancelo. L’avventura del terzino portoghese in Arabia Saudita, iniziata con i crismi del colpo stellare per l’ Al Hilal, sembra essere giunta prematuramente e burrascosamente ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cancelo Juve, l’Al Hilal lo libera subito: Mendes al lavoro, ha bussato anche alla porta di alcuni club di Serie A! Tutta la verità sul portoghese Leggi anche: Cancelo Juventus tra sogno e realtà: tre club in corsa per il portoghese, c’è anche la Vecchia Signora! Mendes al lavoro per riportarlo in Europa Leggi anche: Cancelo Juve: il portoghese può tornare in bianconero dopo l’addio all’Al-Hilal? La verità sul suo futuro è stata svelata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cancelo Inter rottura con l’Al-Hilal e ipotesi ritorno in Europa | cosa c’è di vero. Le tre squadre che vogliono Cancelo - João Cancelo pronto a lasciare l’Al Hilal: futuro di nuovo in Europa Il futuro di João Cancelo torna al centro del calciomercato europeo. tuttojuve.com

