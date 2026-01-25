Il documentario “Montalbano Elicona – Il Borgo della Bellezza”, realizzato dall’Associazione Banca della Speranza con il supporto del Comune e della Regione, offre una narrazione autentica del patrimonio e dell’identità di Montalbano Elicona. Con regia di Salvatore Siragusa, il film approfondisce le peculiarità di questo borgo, contribuendo a valorizzarne l’immagine e a promuoverne la conoscenza sia a livello locale che nazionale.

Sta riscuotendo un crescente apprezzamento di pubblico e critica il documentario “Montalbano Elicona – Il Borgo della Bellezza”, ideato e realizzato dall’Associazione Banca della Speranza, in collaborazione con il Comune di Montalbano Elicona, con il contributo dell’ Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e la regia di Salvatore Siragusa. Presentato in anteprima al Teatro Domenico Popolo, il lavoro si distingue per un racconto audiovisivo intenso e autentico, capace di restituire l’identità culturale, storica e paesaggistica di uno dei borghi più suggestivi della Sicilia, incastonato nei Monti Nebrodi e inserito tra “I Borghi più Belli d’Italia”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Montalbano Elicona, il documentario che racconta l’anima del “Borgo della Bellezza” conquista pubblico e critica

Weekend a Montalbano Elicona: Ettore Bassi a teatro e suono delle zampogne nel borgoMontalbano Elicona si prepara a un weekend ricco di eventi culturali e tradizionali, con la presenza di Ettore Bassi a teatro e il suggestivo suono delle zampogne nel borgo.

Leggi anche: "This is Palermo", il documentario che racconta l’anima rosanero

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Camilleri 100, in tv l’omaggio della Rai al papà di Montalbano: il film documentario e i protagonistiCamilleri 100 è un docu-film di 90 minuti prodotto da Rai Documentari e Quoiat Films con il contributo di Rai Teche con la regia di Francesco Zippel (il medesimo regista che ha curato il docufilm su ... ilmattino.it

L'Argimusco, la Stonehenge siciliana, si trova a Montalbano Elicona, in provincia di Messina. In era preistorica fu utilizzata come punto di riferimento astronomico. Da lassù si ammira un panorama mozzafiato con le isole Eolie davanti ed alle spalle l'Etna. D'est - facebook.com facebook