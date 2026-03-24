delmastro verso le dimissioni da sottosegretario alla giustizia

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, coinvolto nel caso di un ristorante di Roma gestito da Miriam Caroccia, figlia di un uomo condannato e ritenuta prestanome del clan Senese, sta considerando di rassegnare le dimissioni. La decisione segue le recenti polemiche legate alla sua partecipazione all’inchiesta. Al momento, non sono stati annunci ufficiali e non sono state fornite date per eventuali comunicazioni pubbliche.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, coinvolto nel caso del ristorante di Roma gestito da Miriam Caroccia, figlia di Mauro condannato in quanto prestanome del clan Senese, starebbe seriamente valutando di fare un passo indietro. È quanto trapela da via Arenula. Per giorni Fratelli d’Italia ha respinto la richiesta di dimissioni di Delmastro avanzata dalle opposizioni, ma la netta sconfitta nel referendum – imputata anche al sottosegretario – avrebbe cambiato le carte in tavola, portando al pressing per le dimissioni da parte di Palazzo Chigi e dei vertici di FdI. Delmastro, che era entrato in società con Miriam Caroccia (la quale gestiva il locale) ha ceduto le sue quote prima della condanna a 4 anni inflitta al padre, senza comunicare niente al Parlamento e al ministero, cosa che invece era tenuto a fare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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