delmastro valuta le dimissioni da sottosegretario alla giustizia

Un sottosegretario alla Giustizia sta considerando di rimettere il proprio incarico. La decisione sarebbe stata annunciata da fonti di stampa, che riportano come egli stia valutando le proprie dimissioni. La notizia si basa su ricostruzioni giornalistiche senza conferme ufficiali.

Andrea Dalmastro Delle Vedove sta valutando le dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. È quanto si apprende da ricostruzioni di stampa. Su Delmastro pesa la vicenda della sua partecipazione nella gestione di un ristorante, le " Bisteccherie d'Italia " in via Tuscolana a Roma, intestata a Miriam Caroccia, diciannovenne figlia di Mauro Caroccia. Quest'ultimo in particolare, condannato a quattro anni di reclusione per intestazione fittizia di beni, sarebbe legato al clan della camorra romana di Michele Senese. Delmastro deteneva il 25 per cento delle quote, e le ha poi vendute nelle scorse settimane. La procura di Roma ha iscritto sia Miriam che Mauro Caroccia, figlia e padre, nel fascicolo per intestazione fittizia con al centro i soldi usati per acquistare le quote. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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