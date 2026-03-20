Caso Delmastro Meloni smentisce le dimissioni e il sottosegretario replica e difende | Mafia m***a

Giorgia Meloni ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi in seguito alle richieste delle opposizioni legate al caso Delmastro. Il sottosegretario ha risposto alle critiche difendendo la propria posizione e utilizzando espressioni forti. La questione riguarda i rapporti tra il sottosegretario e il caso giudiziario che coinvolge un politico e una presunta attività mafiosa. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione politica.

Meloni respinge le richieste di dimissioni di Delmastro, sul caso che lo ha visto in affari con la figlia di un camorrista. Mentre il sottosegretario alla Giustizia chiarisce di aver abbandonato la società di ristorazione che avrebbe fondato e afferma a voce alta che la “mafia è una montagna di m***a”, la presidente del Consiglio lo difende dagli attacchi dell’opposizione alla vigilia del referendum. Dopo il quale la vicenda potrebbe però finire in Commissione Antimafia. Gli affari con la figlia di un condannato per mafia La richiesta di dimissioni di Delmastro La risposta di Giorgia Meloni Gli affari con la figlia di un condannato per mafia... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caso Delmastro, Meloni smentisce le dimissioni e il sottosegretario replica e difende: "Mafia m***a" Articoli correlati Leggi anche: Caso Delmastro, le opposizioni chiedono le dimissioni: “Meloni intervenga prima del referendum” Leggi anche: Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news” Contenuti e approfondimenti su Caso Delmastro Discussioni sull' argomento Conte: Delmastro si dimetta, come fa Meloni a lasciarlo al suo posto?; Lo scontro pre-referendum culmina col caso Delmastro. Caso Delmastro, atti dell'inchiesta all'Antimafia. Meloni: Il sottosegretario resta al suo postoDelmastro resta al suo posto? Sì. Risponde così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi, al termine del Consiglio Ue del 19 marzo, le chiede del futuro del sottosegretario alla giustizia An ... msn.com Ristorante del mafioso, bufera sul sottosegretario Delmastro: Meloni chiede spiegazioniRacconta di una bisteccheria di Roma, gestita da Mauro Caroccia, uomo legato alla famiglia dei Senese, di proprietà di una società in cui Delmastro, fino a un mese fa, aveva quote: la sintesi, ancora, ... tg.la7.it Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news” x.com Caso Delmastro, Arianna Meloni: "Non c'è nessuna indagine, basta gogne mediatiche" - facebook.com facebook