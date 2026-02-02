Uganda | ripristinato Internet ma aumentano le pressioni sull’opposizione

Dopo giorni di blackout, in Uganda è tornato online Internet. La decisione arriva poche ore dopo il voto presidenziale, ma le tensioni tra il governo e l’opposizione continuano a salire. Le restrizioni hanno colpito duramente la comunicazione, alimentando sospetti e preoccupazioni sulla libertà di espressione nel paese.

In Uganda è stato ripristinato l'accesso a Internet dopo la chiusura imposta nel periodo delle elezioni presidenziali. Non si ferma invece il giro di vite contro l'opposizione, sulla quale sta aumentando la pressione giudiziaria e poliziesca. Museveni si conferma presidente. Il blackout a Internet era stato deciso poco prima della tornata elettorale del 15 gennaio. La settimana scorsa la Commissione ugandese per le telecomunicazioni ha dichiarato di aver tolto ogni restrizione. Il suo direttore ha spiegato che la pesante misura era necessaria ad "attenuare le minacce alla sicurezza nazionale a causa delle elezioni".

