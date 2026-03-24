Delmastro verso l' addio | aumentano la pressione per la sua uscita da via Arenanula

Andra Delmastro si appresta a lasciare il suo incarico a via Arenula, con la pressione che cresce da parte di Fratelli d’Italia e della presidente del Consiglio. La richiesta di dimissioni si intensifica in seguito a recenti sviluppi e a un clima di tensione all’interno del governo. La decisione ufficiale non è ancora stata annunciata, ma le voci di un possibile addio si fanno sempre più insistenti.

La premier Giorgia Meloni e FdI spingono per le dimissioni: si temono nuove rivelazioni. Domani Nordio al question time Andrea Delmastro si avvia a lasciare via Arenula. Aumenta la pressione di FdI e della premier GIorgia Meloni perché lasci l'incarico. Circola insistentemente l'indiscrezione che la prima testa a cadere sia quella del sottosegretario al centro del caso della bisteccheria. Nordio domani è atteso al question time proprio per relazionare sul suo caso. A pesare sul caso Delmastro ci sarebbe anche la possibilità di nuove rivelazioni audio e intercettazioni che potrebbero essere scaravantate in commissione antimafia. Napoli, Roma, Milano e le altre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Delmastro verso l'addio: aumentano la pressione per la sua uscita da via Arenanula Articoli correlati Calciomercato Torino, Asllani verso l’addio ai granata: ecco la sua probabile destinazioneIl mercato di riparazione entra nel vivo e, con appena due settimane rimaste prima della chiusura, l’attenzione si concentra sull’asse Torino-Milano. Cancelo verso l’addio all’Al Hilal? I motivi della rottura e com’è andata la sua esperienza in ArabiaMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato... Una raccolta di contenuti su Delmastro verso Temi più discussi: Delmastro, verso un’inchiesta parallela. Intestazione fittizia per Caroccia e figlia; Caso Delmastro, Braga: Il sottosegretario non può riformare la giustizia; Il caso del locale del sottosegretario Delmastro. L’uomo dei clan: In sala ci sono io; Caso Caroccia, Delmastro convocato in Commissione Antimafia - L'Unione Sarda.it. Caso Delmastro, Crosetto a La7: Il sottosegretario sa dell’interesse dei magistrati verso il governoIl ministro della Difesa minimizza i rapporti tra Delmastro e il prestanome del clan Senese: Sa dell'interesse dei magistrati verso il governo ... ilfattoquotidiano.it Caso Delmastro, Meloni: Il sottosegretario è stato leggero. L'opposizione: Si dimettaSpuntano due nuove foto dell'esponente di FdI già nella bufera per aver partecipato in una srl con la figlia di Mauro Caroccia, condannato per reati di mafia. Schlein: Meloni garantista soltanto con ... rainews.it Caso Delmastro, Crosetto a La7: “Il sottosegretario sa dell’interesse dei magistrati verso il governo” x.com Verso il referendum, Delmastro a Catanzaro: “Per fare carriera i giudici dovevano baciare l’anello delle correnti” https://www.giornaledicalabria.it/verso-il-referendum-delmastro-a-catanzaro-per-fare-carriera-i-giudici-dovevano-baciare-lanello-delle-correnti/ - facebook.com facebook