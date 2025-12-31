Cancelo verso l’addio all’Al Hilal? I motivi della rottura e com’è andata la sua esperienza in Arabia

João Cancelo potrebbe lasciare l’Al Hilal dopo un’esperienza che ha suscitato diverse riflessioni. In questo articolo analizziamo i motivi della possibile rottura e il percorso del calciatore in Arabia Saudita, offrendo un quadro obiettivo e dettagliato sulla sua avventura nel club e sulle circostanze che potrebbero portare al cambiamento.

di Giuseppe Colicchia Cancelo verso l'addio all'Al Hilal? I motivi della rottura e com'è andata l'esperienza in Arabia Saudita per l'ex terzino dell'Inter. Il nome di Joao Cancelo torna prepotentemente a scaldare le fantasie del calciomercato italiano. Il talentuoso laterale portoghese, ex di lusso sia dell' Inter che della Juventus, è ormai in uscita dall' Al-Hilal e le strade con il ricco club arabo sembrano destinate a separarsi già a gennaio. A fare il punto sulla situazione è la redazione di Calciomercato.com, che in un approfondimento dedicato spiega come questa rottura abbia immediatamente riattivato i radar delle big italiane.

