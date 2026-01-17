Calciomercato Torino Asllani verso l’addio ai granata | ecco la sua probabile destinazione

Il calciomercato del Torino si avvicina a una fase decisiva, con l’eventuale addio di Asllani. Il centrocampista sembra ormai vicino a lasciare i granata, e le indiscrezioni indicano una possibile destinazione. A due settimane dalla chiusura del mercato, l’attenzione si concentra sull’asse Torino-Milano, in attesa di sviluppi ufficiali che chiariranno il futuro del giocatore e le strategie della società.

Il mercato di riparazione entra nel vivo e, con appena due settimane rimaste prima della chiusura, l’attenzione si concentra sull’asse Torino-Milano. In casa granata, e con inevitabili riflessi anche sull’Inter che segue con cura i propri giovani, il tema centrale riguarda il futuro di Kristjan Asllani, regista albanese apprezzato per visione di gioco e qualità nel palleggio. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’esperienza di Asllani sotto la Mole sarebbe ormai ai titoli di coda. Il centrocampista non rientra più nei piani tecnici del Torino, una scelta confermata anche dalle recenti dichiarazioni di Gianluca Petrachi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

