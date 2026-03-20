L’ennesima grana per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro

Il Fatto Quotidiano ha riferito che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro era in società con la figlia di un imprenditore fino a poco tempo fa. La notizia si aggiunge alle recenti vicende che coinvolgono il politico, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o sviluppi giudiziari. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media italiani.

Il Fatto Quotidiano ha raccontanto che fino a poco tempo fa era in società con la figlia di un criminale romano condannato per mafia Mercoledì il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo su una vicenda che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, e che sta mettendo parecchio in imbarazzo il suo partito, Fratelli d’Italia. Il Fatto ha scoperto che fino a poche settimane fa Delmastro possedeva alcune quote di una società che aveva fondato alla fine del 2024 a Biella insieme, tra gli altri, alla figlia di Mauro Caroccia, criminale romano ora in carcere. Della società, che è proprietaria di un ristorante a Roma, facevano parte anche tre politici piemontesi di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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