Delmastro valuta dimissioni | era entrato in società con la figlia di Caroccia legato al clan Senese

Il sottosegretario alla Giustizia sta considerando le dimissioni dopo aver ceduto le proprie quote societarie. Era entrato in società con la figlia di una persona legata al clan Senese. La decisione arriva in seguito alle indagini che coinvolgono il suo passato imprenditoriale e alle discussioni interne sulla sua posizione. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e nell’opinione pubblica.

Crollato l’argine dell’attesa del referendum e incassato il netto No alla riforma, Andrea Delmastro Delle Vedove sta valutando se dimettersi dal suo ruolo di sottosegretario alla Giustizia. Troppe le ombre sul suo ruolo dopo il caso della sua partecipazione alla srl per la gestione di un ristorante intestata a Miriam Caroccia, la figlia di Mauro, condannato a 4 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni per conto del clan guidato dal boss Michele Senese e detenuto da febbraio nel carcere di Viterbo. Troppe le pressioni politiche per il corollario di foto sulle cene con i vertici del ministero (la capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi e non solo) ai tavoli della stessa Bisteccheria d’Italia su via Tuscolana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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